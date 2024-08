Vrouw Sarah onthult: Wout van Aert zet ook tijdens de Vuelta zijn gezin op de eerste plaats

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert begint zaterdag aan zijn eerste Vuelta en wil scoren. Hij moet zijn gezin opnieuw missen, maar Van Aert heeft alles al geregeld voor hun bezoek in Spanje.

Na de Tour en de Olympische Spelen trainde Wout van Aert zo'n week thuis, maar intussen is hij alweer in Portugal voor de start van de Vuelta. Van Aert wil daar winnen, want dat deed hij al niet meer sinds eind februari.

Volgens zijn vrouw Sarah De Bie kijkt Van Aert dan ook uit naar de Vuelta. "De Spelen, en zeker die tijdrit, hebben hem zichtbaar deugd gedaan. Hij is de laatste weken opvallend ontspannen en happy. Ik voel dat hij echt goesting heeft in de Vuelta", zegt ze bij HLN.

Van Aert regelt hotels voor Sarah

Een of meerdere ritzege, dat zou iedereen Van Aert wel kunnen. Al hunkert De Bie ook wel naar tijd samen met hun gezin. Door de Tour en de Spelen was Van Aert weinig thuis, daar komt nu ook nog de Vuelta bij.

Tijdens de Vuelta gaat Sarah met zoontjes Georges (3,5) en Jerome (1) wel op bezoek, met een opvallende rol voor Van Aert. Hij boekt alle hotels en zorgt dat die op een goede plaats liggen zodat ze weinig moeten verhuizen of reizen met de kindjes. "Zijn oriëntatie is echt fenomenaal."

"Hij vindt dat gewoon heel leuk om te doen. Al onze verblijven tijdens de eerste week van de Vuelta zijn ook al geregeld. Wout is gewoon een hele zorgzame man en papa", zegt De Bie nog.