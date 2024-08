🎥 Pech onderweg voor Wout van Aert en ploegmaat met opgave in Vuelta tot gevolg

Het was in de eerste rit in lijn van de Vuelta een pechdag voor Visma Lease a Bike. Dat leidde zelfs tot een opgave van één van hun renners.

Wout van Aert heeft zijn gedachten op de rode leiderstrui in de Vuelta gezet. Die ambities wilde hij tijdens de eerste etappe al duidelijk laten zijn. Zo ging hij vol voor twee bonificatieseconden, maar onze landgenoot greep er helaas naast. Maar veel erger ging het met zijn ploegmaat Dylan van Baarle. Die miste dit seizoen een groot deel van het voorjaar en moest ook forfait geven voor de Tour de France. Ook in de Vuelta was het nu prijs. Van Baarle ging tegen de vlakte, nadat een renner van Bahrain-Victorious tijdens de bevoorrading een tas in zijn stuur kreeg. De Nederlander bleef eventjes zitten, maar vervolgde dan toch nog zijn weg. IJdele hoop zo bleek, want even later moest Van Baarle opgeven, ook al kreeg hij eerst nog verzorging. De opgave van Van Baarle is een fikse tegenvaller voor Visma Lease a Bike, zeker zo vroeg in deze grote ronde. Dat zullen ze de komende weken goed voelen. 🚴🇪🇸 | Ai, dat ziet er niet goed uit voor Dylan van Baarle... 🤕 De Nederlander komt ten val tijdens de bevoorrading, een vervolg aan zijn pechjaar. 😔 #LaVuelta24



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/tP3nAStFSS — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 18, 2024