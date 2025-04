Oud-renner spreekt enorm geloof uit in Wout van Aert maar verwijst naar nachtmerrie uit verleden: "Dat moet hem achtervolgen"

Wout van Aert kan nog altijd rekenen op mensen die enorm in hem geloven. Daar horen ook personen bij die maar al te goed weten hoe het eraan toegaat in het wielerwereldje.

Zo hebben met Daniel Lloyd en Connor Dunne twee voormalige wielrenners vooruitgeblikt op Parijs-Roubaix bij GCN. Op het YouTube-kanaal van GCN Racing merkt Dunne op dat de gokkantoren Wout van Aert bijna evenveel kans op winst geven dan Mads Pedersen. "Dat komt waarschijnlijk door een veelbelovende prestatie in de Ronde van Vlaanderen", denkt de Ier.

"Ja, het was veelbelovend voor Van Aert, al reed Pedersen ook sterk", bevestigt Lloyd. "Van Aert toonde een enorme uithouding in de Ronde van Vlaanderen. Hij zakte niet zo erg weg als sommige anderen. Dat gaat belangrijk worden komende zondag. Het is twee jaar geleden dat hij lek reed op Carrefour de l'Arbre, maar het voelt langer aan dan dat. Hij was zo dicht bij een uitstekende kans op de overwinning."

Van Aert krijgt meer bewegingsruimte

Dunne denkt dat dit een mentale tik was die Van Aert misschien nog met zich meedraagt. "Dat moet hem nog altijd achtervolgen." Desondanks gelooft Dunne in een overwinning van Van Aert in Parijs-Roubaix. "Ik denk dat hij heeft wat nodig is om zondag te winnen. We zagen in de Ronde van Vlaanderen dat hij iets meer bewegingsruimte kreeg dan Pogacar en Van der Poel."

Het moet Van Aert deugd doen om eens niet als superfavoriet naar de Hel te moeten. "Hij wordt niet langer op hun niveau beschouwd en dat kan in zijn voordeel spelen", ziet Dunne een verschil met Pogacar en Van der Poel. Zijn Britse collega weet dat de ploeg van Van Aert een zege erg zou verwelkomen. "Visma-Lease a Bike kan een goed resultaat wel gebruiken en wil enkele klassiekers doen vergeten."

Van Baarle als X-factor

In tegenstelling tot de vorige klassiekers rijden Benoot en Jorgenson niet meer mee aan de zijde van Van Aert. Misschien kan een andere ploegmaat de Belg wel ondersteunen in de finale. "Van Baarle is de laatste jaren gehinderd door blessures, maar kan nog van waarde zijn voor Van Aert."