Van 3 via 2 naar 1: Wout van Aert reageert nu hij leider is in de Vuelta

Wout van Aert is de nieuwe leider in de Vuelta. Zaterdag was het nog plek 3, vandaag pakte hij de tweede en de eerste plaats.

In de openingstijdrit van de Vuelta moest Wout van Aert vrede nemen met de derde plaats. Vandaag werd hij tweede in de etappe, maar dankzij de bonificatieseconden is hij de nieuwe leider in de Ronde van Spanje.

In de sprint moest hij nipt de duimen leggen voor Kaden Groves. “Het was moeilijk om te timen, want achter mij hadden ze meer snelheid”, vertelde onze landgenoot aan Sporza.

Geen etappezege dus en daar was hij eigenlijk voor naar de Vuelta gekomen. “Natuurlijk had ik willen winnen. Mijn team heeft het prima gedaan om het op een sprint te laten uitdraaien.”

“Het is jammer dat ik tweede eindig, maar ik wist anderzijds ook dat een plek in de top drie me rood zou opleveren. Uiteindelijk is het een goeie dag”, was de grote conclusie.

Van Aert had eerder op de dag in een tussensprint ook al Groves voor zich moeten dulden, waardoor hij twee bonificatieseconden miste. De renner van Soudal-QuickStep gaf niet om de seconden, maar wou wel de punten pakken.

“Kaden passeerde me sterk en hij verdient de zege. Dat ik morgen weer een kans krijg? Mijn benen zijn goed en ik ben hier om het te blijven proberen”, besloot onze landgenoot.