Lennert Van Eetvelt doet de wenkbrauwen fronsen in de Vuelta: "Vond het ook komisch"

Een opvallende naam in de top vijf in de eerste sprint in de Vuelta was die van Lennert Van Eetvelt. Al was ook helemaal niet zijn bedoeling om mee te sprinten.

De ambitie van Lennert Van Eetvelt voor de Vuelta was om een goed klassement te rijden. Hij droomde zelf van een plek in de top tien, nadat hij eerder dit jaar verrassend het eindklassement won in de UAE Tour.

Verrassend was dan ook dat Van Eetvelt in de tweede etappe naar de vijfde plaats sprintte. En daar was hij zelf toch ook wat verbaasd over. "Dat was niet het plan. Ik was verbaasd dat ik op 200 meter van de streep zo goed geplaatst zat", zegt Van Eetvelt bij HLN.

"Ik vond het zelf een beetje komisch." In de de derde etappe zal Van Eetvelt zich niet mengen in de sprint, ook al lopen de laatste drie kilometer gemiddeld zo'n 2% bergop. De klassementsman van Lotto Dstny wil energie sparen.

Van Eetvelt kijkt uit naar de bergen in de Vuelta

Dinsdag volgt namelijk de eerste aankomst bergop in de Vuelta. Na een beklimming van tweede, eerste en derde categorie volgt de slotklim naar Pico Villuercas (14.6 km aan 6.1%), een beklimming van eerste categorie.

"Ik zit te wachten tot de bergen eraan komen", zegt Van Eetvelt nog. Ook in de zesde en achtste etappe ligt de aankomst bergop, in de negende etappe liggen er in de finale drie beklimmingen van eerste categorie.