📷 Net als in de Tour: Van Aert zegt waarom hij opnieuw uitpakte met opvallende albatros-viering

Net als in de Tour van 2022 vierde Wout van Aert zijn ritzege in de Vuelta met een opvallend zegegebaar. Iets wat door zijn ploeg al een hele dag in zijn hoofd zat.

In 2022 pakte Wout van Aert stevig uit in de vierde etappe van de Tour. Op Cap Blanc-Nez trok hij zo hard door dat hij iedereen uit het wiel reed. Van Aert knalde nog tien kilometer solo naar de meet en won.

Die dag droeg Van Aert een volledig geel pak als leider in de Tour en vierde hij zijn zege door zijn vleugels uit de slaan als een albatros. Al was het voor Van Aert zelf wellicht eerder een verwijzing naar de slagzin van zijn sponsor Red Bull.

Van Aert over zijn viering

Iets meer dan twee jaar later pakte Van Aert in de Vuelta uit met exact dezelfde viering. Alleen reed hij nu niet in een geel pak, maar wel in een rood. Het idee van de viering kwam er al 's ochtends.

"Toen ik ’s ochtends mijn rood pak aantrok, vond er iemand dat ik ook rode sokken moest dragen", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad. Van Aert weigerde, want dat vond hij er over. Bij Visma-Lease a Bike beweerden ze echter dat Van Aert in Calais gele sokken droeg.

Van Aert was echter zeker van het feit dat hij toen witte sokken droeg, "Enfin, het bleef de hele dag door mijn hoofd spoken, zodat ik redelijk snel wist wat ik zou doen in geval van winst." En zo geschiedde dus.