Topper trekt de deur achter zich dicht bij Visma-Lease a Bike en uit meteen kritiek

De Nederlandse Riejanne Markus (29) verlaat na vier jaar Visma-Lease a Bike. Ze trekt naar het ambitieuze Lidl-Trek en uit ook kritiek op haar huidige ploeg.

Na een tweede plaats in de Vuelta begin mei werd er toch wel iets verwacht van Riejanne Markus in de Tour de France Femmes. De Nederlandse kampioene tijdrijden stelde echter teleur en werd elfde in de tijdrit en 44ste in het eindklassement.

De komende drie jaar komt Riejanne Markus dus uit voor het ambitieuze Lidl-Trek. "Ik kan niet enthousiaster zijn om bij Lidl-Trek aan de slag te gaan", zegt Markus over haar transfer naar de Amerikaanse ploeg.

Markus uit kritiek op Visma-Lease a Bike

"Al jaren bewonder ik hun pioniersrol binnen het vrouwenwielrennen, waarbij ze dezelfde ondersteuning bieden als hun mannenteam", deelt Markus toch een prikje uit aan haar huidige ploeg.

"Trek staat bekend om het produceren van fietsen van wereldklasse en hun aerodynamische en lichte racefietsen en uitzonderlijke tijdritfietsen zijn een groot deel van de reden waarom ik besloten heb om bij het team te komen."

"Ik heb veel ambitie, wil streven naar klassementen in etappekoersen en uitblinken in tijdritten. De EK’s en WK’s blijven mijn belangrijkste doelen, net als de Tour, de Vuelta en de heuvelachtige klassiekers zoals Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik."