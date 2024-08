Wordt Mathieu van der Poel opnieuw wereldkampioen? Vader Adrie ziet één groot probleem

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel verdedigt over iets meer dan een maand zijn regenboogtrui in Zürich. Kan de Nederlander er nog een jaartje bijdoen als wereldkampioen?

Op 6 augustus 2023 knalde Mathieu van der Poel in het Schotse Glasgow naar de wereldtitel op de weg. Hij reed op iets meer dan 22 kilometer van de streep weg van Wout van Aert, Mads Pedersen en Tadej Pogacar.

Van der Poel viel onderweg nog en moest met een kapotte schoen verder rijden, maar had aan de streep toch nog meer dan anderhalve minuut voorsprong op Van Aert. Pogacar klopte Pedersen voor het brons.

Verlengt Van der Poel zijn wereldtitel?

Het parcours in Zürich wordt andere koek, met 1000 hoogtemeters meer dan in Glasgow. Daarmee lijkt het parcours meer op dat van Wollongong. De beklimming van Witikon (1,9 km aan 6,2%), met stroken tot 10%, is de scherprechter.

Kan Mathieu van der Poel op zo'n parcours zijn wereldtitel verlengen? "Ik denk dat er mogelijkheden liggen voor Mathieu, laat ik het zo zeggen", zegt hij bij Wielerflits. "Als je stuit op een heel goede Tadej Pogačar, dan zal het moeilijk zijn."

Het WK zal wel anders zijn op de Spelen. In Parijs bestonden de ploegen uit maximaal vier renners, op het WK zal dat acht renners zijn. Er zullen dus meer renners in dienst kunnen rijden van hun kopman.