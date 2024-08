🎥 Wat een vreemd gezicht! Soudal-QuickStep rijdt met ploegbus van andere ploeg rond

Van een verrassing gesproken. Vandaag was er in de Vuelta geen ploegbus van Soudal-QuickStep te zien.

Soudal-QuickStep zit met een defecte ploegbus. De wielerploeg van Patrick Lefevere sprak zijn contacten aan en kan voorlopig een de teambus van Burgos-BH gebruiken, een ploeg die geen wildcard kreeg voor de Vuelta en de bus voorlopig niet nodig heeft.

De bus raakte gisteren defect, waardoor het onmogelijk was om de renners vooraf in de airconditioning die ze gewoon zijn te laten zitten. Met temperaturen bij de start al rond 30 graden is dat meer dan welgekomen.

Buschauffeur David van Burgos-BH doet aan Marca het verhaal dat hij speciaal uit vakantie terugkeerde om Soudal-QuickStep uit de nood te helpen.

“Ik was in Frankrijk op vakantie met mijn familie en ik werd gebeld”, vertelt hij. “Quick-Step had een probleem met hun bus en ik keerde terug naar Burgos in de vroege ochtend en kwam zo tot aan de start.”

Een mooie geste van het Spaanse ProTeam dat zo Soudal-QuickStep uit de nood helpt. Soudal-QuickStep bedankte de Spaanse ploeg op zijn sociale mediakanalen.