31 renners wagen zich aan huzarenstukje: Victor Campenaerts zegt hoe het kan

Maar liefst 31 renners die de Tour uitreden startten ook in de Vuelta. Een huzarenstukje, maar voor Victor Campenaerts is het duidelijk hoe je dit doet lukken.

31 renners haalden in Nice het einde van de Tour de France en stonden nog geen maand later in Portugal weer aan de start van de volgende grote ronde.

Het gaat om bijna een vijfde van het peloton in de Vuelta dat deze opvallende dubbel rijdt. Volgens Victor Campenaerts is er wel degelijk een recept om dat aan te kunnen.

De ritwinnaar uit de Tour de France wil dat ook in Spanje nog eens overdoen. “Je moet er vooral voor zorgen dat je hersteld geraakt van de Tour de France, mentaal en fysiek. Alles draait eigenlijk om motivatie”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Eén ding mag je niet doen volgens Campenaerts. “Wie uit de Tour komt met de gedachte dat het voor eventjes genoeg is geweest, die stuur je beter niet naar de Vuelta.”

“Het valt mij op dat sommige ploegen, zoals UAE Team Emirates, heel wat renners uit hun Tourploeg hebben opgesteld. Die hebben zich vermoedelijk laten inspireren door de dubbel van Tadej (Pogacar, red).”