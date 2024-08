Bondscoach Vanthourenhout staat voor aartsmoeilijke opdracht: "Om dat in eer en geweten te doen..."

Half september staat het EK wielrennen in Limburg op het programma. Voor bondscoach Sven Vanthourenhout wacht een bijzonder lastige taak.

Op 15 september gaat in Heusden-Zolder de wegrit van start, om 220 kilometer later aan te komen in Hasselt. Het parcours is niet bijzonder lastig, waardoor er een massasprint wordt verwacht in de Limburgse hoofdstad.

De sprinters vielen al uit de boot op de Spelen en ook het WK wordt te lastig. Het EK is dus de enige kans voor de sprinters, waarvan België er veel heeft. Denk maar aan Merlier, Philipsen, De Lie, Meeus en ook Van Aert.

Vanthourenhout moet knopen doorhakken voor EK

José De Cauwer zou niet graag in de schoenen willen staan van bondscoach Sven Vanthourenhout. "Dat wordt de moeilijkste selectie die hij ooit zal moeten maken. Geloof me maar", zegt De Cauwer bij Sporza.

"Op dat parcours denkt 80% van de Belgen die koersen dat ze een plaats verdienen in de selectie. Het wordt voor Vanthourenhout moeilijk om in eer en geweten een keuze te maken. En misschien nog moeilijker om voor een goede afloop te zorgen."

"Als je met Van Aert zit, waar ik van uit ga, en Philipsen en Merlier, hoe ga je dat allemaal samen brengen zonder iemand teleur te stellen. Maar hij is mans genoeg en heeft krediet genoeg opgebouwd. We kunnen op dat vlak geen betere hebben", stelt De Cauwer nog.