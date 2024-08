Wout van Aert blaakt van zelfvertrouwen: "Laat Groves dat maar denken"

Na de bergrit van dinsdag staat vandaag weer een vlakke etappe op het menu. Een kolfje naar zijn hand vindt Kaden Groves duidelijk.

Kaden Groves is ervan overtuigd dat hij de rit van vandaag op zijn naam kan schrijven. Dan moet hij wel weten af te rekenen met groene trui Wout van Aert.

Voor de start van de rit van vandaag straalde Wout van Aert alvast het nodige zelfvertrouwen uit. “Dat Groves het meer een aankomst voor hem dan voor mij vindt? Dat is goed, hé. Het gaat er om wie wint, en er doen ook nog anderen mee”, zei onze landgenoot, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Toch kan Van Aert er niet rond dat dit een ander soort rit is. “De eerste sprints waren licht oplopend, nu is het vlak en lang rechtdoor. Het is zeker een andere sprint. Ik volg altijd mijn gevoel in de laatste kilometer. Te veel nadenken heeft mij nog niet veel opgeleverd in het verleden.

Al is er vooral nog een andere factor die van groot belang kan en ongetwijfeld ook zal zijn. De temperatuur zal opnieuw vlot boven de dertig graden uitstijgen.

“Je merkt dat iedereen er last van heeft", aldus Van Aert. "Gisteren was het ook sloom koersen, omdat je weet dat je meteen in het rood gaat als je te vroeg begint. Het is zeker iets om rekening mee te houden.”