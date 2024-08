Vertrekt hij of niet? De Cauwer zegt waar voorkeur van bondscoach Vanthourenhout ligt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakt veel indruk en wordt dan ook het hof gemaakt door enkele topteams. Zijn contract loopt ook af bij de Belgische wielerbond.

Met een wereldtitel op de weg in 2022, een wereldtitel tijdrijden in 2023, goud en brons in de olympische tijdrit en goud op de olympische wegrit. De afgelopen kampioenschappen waren telkens bijzonder goed voor de Belgen.

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft daar zeker zijn aandeel in en dus wordt er aan de mouw getrokken van de bondscoach. Zeker omdat zijn contract dus afloopt bij de Belgische wielerbond. Vanthourenhout kan dus vertrekken.

De Cauwer denkt dat Vanthourenhout wil blijven

"Die vraag ligt er al een tijdje en is niet enkel van dit jaar", zegt De Cauwer bij Sporza. Al denkt De Cauwer niet dat Vanthourenhout per se wil vertrekken of de ambitie heeft om aan een andere uitdaging te beginnen.

"Ik denk dat het de intentie van Sven is om een akkoord te vinden met de bond, zeker dankzij de renners met wie hij nu kan samenwerken. Hij is graag bij deze ploeg. Hij heeft die zelf gekneed. Sven heeft er een team van gemaakt."

Voor de toekomst van Vanthourenhout duidelijk wordt, komt er eerst nog het EK half september in eigen land en het WK in Zwitserland eind september aan. Daar worden opnieuw enkele medailles verwacht.