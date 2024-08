Offday voor Jarno Widar, andere Belg grijpt net naast ritzege in Ronde van de Toekomst

Jarno Widar (18) heeft een paar maand geleden met de eindzege in de Giro Next Gen Belgische geschiedenis geschreven. Ondertussen is hij alweer op een hoog niveau bezig in een volgende race, al was er op vrijdag wel een offday.

Met twee ritzeges en het eindklassement in de Giro Next Gen had Jarno Widar al een ferm visitekaartje afgegeven. Het Belgische toptalent van Lotto Dstny bevestigde zo dat hij mag dromen van een mooie toekomst.

Ook in onder meer de Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc maakte hij al veel indruk. En dus was het de vraag wat hij zou gaan vermogen in de Tour de l'Avenir. Daar deed hij het tot vandaag ook voortreffelijk.

© photonews

Hij pakte een tweede en een derde plaats in bergritten en stond daardoor ook tweede in het klassement, op een halve minuut van Pablo Torres. Maar zowel Torres als Widar werden in een overgangsetappe verschalkt.

Einde klassementsambities Widar

In een echte dollemansetappe was het uiteindelijk Joe Blackmore die mee was in de juiste vlucht, terwijl Torres en Widar minuten verloren. De Brit is zo de nieuwe leider in de Ronde van De Toekomst.

Torres verloor vier minuten, Widar zelfs meer dan zes minuten. In de strijd om de ritzege was het uiteindelijk Samuel Kajamini die het haalde, vlak voor onze landgenoot Emiel Verstrynge.