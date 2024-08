Wout van Aert bezorgt Jasper Philipsen en Tim Merlier een stevige domper

Wout van Aert schittert op dit moment in de Vuelta, maar daarna zit zijn seizoen er nog niet op. Hij wil namelijk ook nog scoren op het EK wielrennen in Limburg.

Met iets meer dan 1200 hoogtemeters op 222 kilometer lijkt het EK wielrennen iets voor sprinters te zijn. Nederland stuurt Olav Kooij naar Limburg, maar pakt ook uit met de deelname van Mathieu van der Poel.

In de Belgische selectie worden Jasper Philipsen en/of Tim Merlier verwacht, maar door de deelname van Mathieu van der Poel stijgt ook de kans dat Wout van Aert aan de start staat. En hij ziet het zelf ook zitten.

Van Aert wil EK graag rijden

"Het EK is maar een week na het einde van de Vuelta dus ik heb er al zeker over nagedacht", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad. Dat het EK in België georganiseerd wordt, is voor Van Aert nog een extra motivatie.

Van Aert verwacht dan ook dat hij erbij zal zijn op 15 september. "Ik heb er dus het volste vertrouwen in dat ik van de partij zal zijn." En dat zou natuurlijk een domper zijn voor Jasper Philipsen en/of Tim Merlier.

Zij zouden wellicht hun eigen kans kunnen gaan op het EK, maar met de aanwezigheid van Van Aert zullen ze moeten hopen dat het tot een sprint komt. Aan bondscoach Vanthourenhout om de lastige knoop door te hakken.