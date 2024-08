🎥 Adam Yates rondt monstersolo af in de Vuelta, Lennert Van Eetvelt doet een slechte zaak

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Brit Adam Yates heeft in de Vuelta een solo van bijna 60 kilometer afgerond, hij stijgt ook met stip in het klassement. De Australiër Ben O'Connor blijft leider.

De renners stonden voor een loodzware etappe in de Vuelta. Op 178 kilometer moesten de renners over de Puerto de El Purche (8.9 km aan 7.7%) en twee keer over de Alto de Hazallanas (7.1 km aan 9.6%).

Een bergetappe dus, maar Wout van Aert was toch de eerste aanvaller van de dag. Hij kreeg uiteindelijk 25 andere renners mee, met onder meer drie renners van UAE Team Emirates (Vine, Soler en Yates).

Van leider O'Connor en Decathlon-AG2R kregen ze de vrijgeleide, maar Red Bull-BORA-hansgrohe probeerde het verschil wel binnen de perken te houden. Op de eerste beklimming van de dag, op 90 kilometer van de streep, versnelde Carapaz uit het peloton.

Yates wint, O'Connor doet goede zaak

Vooraan versnelde Adam Yates op 58 kilometer van de streep, de Brit reed solo naar de overwinning. Carapaz werd op meer dan anderhalve minuut tweede. Mas reed nog weg uit het peloton, maar werd in de afdaling weer ingelopen nadat hij bijna ten val kwam.

De rest van de favorieten streden nog voor de derde plaats, waar O'Connor verrassend naar de derde plaats sprintte. De Australiër breidt zijn voorsprong zo nog wat uit op Roglic. Carapaz is nu derde, Yates zevende.

Lennert Van Eetvelt moest op de laatste beklimming lossen en verloor zo'n vier minuten. In het klassement zakt de Belg van Lotto Dstny van de zesde naar de 15de plaats en volgt nu op bijna 9 minuten van O'Connor.

🚴🇪🇸 | Enric Mas... Dat gaat echt maar net goed. Dat had veel erger kunnen aflopen... 🤯​🤯​ #LaVuelta24



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/ZaeFYZTsnD — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 25, 2024

🚴🇪🇸 | Adam Yates wint etappe 9. Petje af voor deze inspanning! Wat gaat deze zege voor het klassement van de Brit betekenen? 🤔​🤔​ LaVuelta24



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/mOdxfKoRnH — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 25, 2024

