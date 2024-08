Merijn Zeeman heeft duidelijke boodschap voor zijn opvolgers bij Visma-Lease a Bike

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Op het einde van het wielerseizoen neemt Merijn Zeeman definitief afscheid bij Visma-Lease a Bike. De Nederlander gaat aan de slag bij voetbalclub AZ.

Na meer dan tien jaar neemt Merijn Zeeman straks afscheid van Visma-Lease a Bike. Hij was een van de architecten van het succes van de ploeg en is met de Vuelta bezig aan zijn laatste grote ronde. Al was zijn echte afscheid al enkele weken geleden.

"De Tour voelde voor mij als dé afsluiting", zegt hij bij In de Leiderstrui. "Ik ben niet de hele Vuelta hier, maar vooral op het begin. Om Marc Reef, Grischa Niermann en Addy Engels te ondersteunen en dingen over te dragen."

Voor Zeeman is het een dubbel gevoel de laatste weken. Hij kijkt uit naar iets nieuws, maar neemt ook afscheid van een sport. "En nog veel meer het afscheid van mensen waar ik lief en leed mee heb gedeeld en zoveel mee heb meegemaakt. Maar het is zoals het is."

Zeeman over opvolgers bij Visma-Lease a Bike

Over een aantal weken vertrekt Zeeman dus, zijn taken worden overgenomen door Grischa Niermann, Jacco Verhaeren, Mathieu Heijboer en Patrick Broe. Al laat Zeeman dat aan hen over hoe ze dat invullen.

"Er zijn ook dingen waarvan ik zeg: ik heb het zo gedaan, maar het is niet zo dat jij dat ook zo moet doen. Soms moeten ze hun eigen weg daarin vinden, maar ze hebben mijn telefoonnummer", stelt Zeeman nog.