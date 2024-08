Wout van Aert spreekt duidelijke taal over corona in het peloton: "Ben ik mee gestopt"

Ook in de Vuelta doet corona opnieuw de ronde in het peloton, Joao Almeida moest daags voor de eerste rustdag opgeven. Wout van Aert maakt zich echter weinig zorgen.

Geen Joao Almeida meer in de Vuelta. Het was al geen goed signaal dat de Portugees van UAE Team Emirates zaterdag bijna vijf minuten verloor. Er waren al snel geruchten over corona, die werden zondagochtend bevestigd.

Wout van Aert heeft geen schrik om een besmetting op te lopen. "Het is natuurlijk om te lezen dat corona nog steeds slachtoffers maakt, maar we kunnen er weinig van doen. We moeten het niet groter maken dan het is", zei hij bij VTM Nieuws.

Visma-Lease a Bike neemt sowieso al maatregelen om besmettingen van hun renners te voorkomen. Onder meer handhygiëne en mondmaskers dragen als dat nodig is. "Ik neem het zoals het komt, ik ben gestopt met panikeren als ik hoor dat er iemand positief test."

Van Aert wil Kuss helpen

Zondag staat er nog een stevige bergrit op het programma, met drie beklimmingen van eerste categorie. De tussensprint ligt op zo'n 30 kilometer van de streep, net voor de voet van de slotklim.

"De sprint ligt heel ver op het parcours", zei Van Aert. "Ik acht de kans heel klein dat ik daar punten kan pakken. Ik kan hier weinig bereiken, behalve Sepp helpen. We zullen zien of dat mogelijk is."