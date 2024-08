🎥 Met de zegen van Wout van Aert: Visma-Lease a Bike pakt opnieuw uit komst toprenner

Het nieuw hing al een tijdje in de lucht, maar is nu ook officieel: Victor Campenaerts rijdt vanaf 2025 voor Visma-Lease a Bike. Wout van Aert keurde de transfer eigenhandig goed.

Dat Victor Campenaerts eind dit jaar vertrekt bij Lotto Dstny was al even duidelijk. En dat Visma-Lease a Bike zijn nieuwe ploeg zou worden ook. Dat nieuws is nu op de eerste rustdag van de Vuelta ook officieel aangekondigd.

In een nieuwe vlog gaat Campenaerts op bezoek bij de bus van zijn nieuwe werkgever. Al is die niet helemaal nieuw voor Campenaerts, want in 2016 en 2017 reed hij ook al twee jaar voor de Nederlandse ploeg.

Van Aert verwelkomt Campenaerts

Campenaerts roept Van Aert van de bus en valt meteen met de deur in huis. "Wat zou je ervan denken als ik volgend jaar in de ploeg kom rijden?" Van Aert antwoordt ludiek: "Ik kan nog wel een extra brommer gebruiken."

Bij Visma-Lease a Bike heeft Campenaerts een contract voor drie seizoen getekend, tot het einde van 2027. Campenaerts droomt ervan om deel uit te maken van een ploeg die de Tour kan winnen, bij Visma-Leasa a Bike zit hij op de goede plaats.

"Hopelijk lukt het me om volgend jaar de Tourselectie te halen. Deze ploeg is de referentie als het gaat over het rondewerk en ik ben dus heel blij met mijn terugkeer", stelt Campenaerts nog over zijn transfer.