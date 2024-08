Begrijpelijk? Visma-Lease a Bike bevestigt opmerkelijke beslissing van Jonas Vingegaard

Het nieuws hing al even in de lucht en Visma-Lease a Bike heeft het nu ook bevestigd. Het seizoen van Jonas Vingegaard zit er helemaal op na de Ronde van Polen.

Het was een turbulent seizoen voor Jonas Vingegaard. De Deen begon uitstekend met eindwinst in O Gran Camiño en Tirreno-Adriatico, maar in de Ronde van het Baskenland liep het helemaal mis met een zware valpartij.

Vingegaard liep daarbij een klaplong, longkneuzing, gebroken sleutelbeen en meerdere gebroken ribben op en verbleef bijna twee weken in het ziekenhuis. Toch haalde de tweevoudige Tourwinnaar de start van de Tour.

De Deen was echter niet opgewassen tegen Tadej Pogacar en moest tevreden zijn met de tweede plaats. Daarna reed Vingegaard nog de Clasica en de Ronde van Polen, waar hij zonder ritzege eindwinnaar werd.

Vingegaard niet meer in actie in 2024

Dat zal echter zijn laatste wedstrijd van het jaar geweest zijn. "Jonas is klaar voor dit jaar", zegt een vertegenwoordiger van Visma-Lease a Bike bij Vélo. "Zijn vrouw bevalt binnenkort van hun tweede kindje en als atleet moet hij recupereren na een intens voorjaar en zomer."

Vingegaard past dus voor wedstrijden zoals het wereldkampioenschap in Zürich en de Italiaanse najaarskoersen met de Ronde van Lombardije. Pas in 2025 zien we Vingegaard terug in koers.