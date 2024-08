🎥 Wat een schattige beelden van Georges van Aert in de Vuelta

Wout van Aert wilde na de rust zich duidelijk opnieuw laten zien in de Vuelta. Onze landgenoot wil vooral zijn groene trui veiligstellen, want een nieuwe etappezege wordt niet eenvoudig.

Voor de start van de rit van vandaag was ook vrouwlief Sarah De Bie en zoontje Georges van Aert van de partij in Spanje.

Die laatste was volledig in tenue en stal de show aan de teambussen van Visma Lease a Bike. Hij wilde de mecaniciens alvast een handje toesteken.

Hopelijk helpen de inspanningen van zijn zoontje Wout van Aert om vandaag een heel goede etappe te rijden. We kijken er alvast naar uit!

🇪🇸 #LaVuelta24



Happy faces before the start of week two! ✌🏼🤩 pic.twitter.com/JFDXkyNrPk