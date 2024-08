Extra concurrent voor Evenepoel en Pogacar? Man in vorm spreekt ambities uit voor het WK

Eind september staat in het Zwitserse Zürich het WK op het programma. Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn de topfavorieten, maar er zijn ook nog andere kandidaten.

Met 4300 hoogtemeters in 273,9 kilometer kan het parcours van het WK in Zürich wat vergeleken worden met dat van Luik-Bastenaken-Luik. De voorbije vier edities verdeelden Pogacar en Evenepoel onder elkaar met elk twee zeges.

Het is dan ook niet onlogisch dat de twee topfavorieten zijn. Evenepoel pakte in 2022 al eens de regenboogtrui in Wollongong, Pogacar werd vorig jaar in Glasgow derde. Voor de Sloveen zijn beste resultaat op een WK.

Na zijn dubbel Giro-Tour is het WK en de regenboogtrui het volgende grote doel voor Pogacar. Het zou voor de Sloveen de kers op de taart zijn van zijn uitzonderlijke seizoen, met tot nu al 21 zeges.

Hirschi uitdager Evenepoel en Pogacar?

Toch zijn er nog andere gegadigden. Marc Hirschi zal zeker gemotiveerd zijn in eigen land en de Zwitser won met de Clasica San Sebastian en de Bretagne Classic de twee laatste eendagskoersen in de WorldTour.

"Ik doe nu eerst wat Italiaanse wedstrijden en de Ronde van Luxemburg (18 tot 22 september). Maar dat is voornamelijk om me voor te bereiden op het WK in Zürich", zei Hirschi na zijn zege zondag. Evenepoel en Pogacar zijn gewaarschuwd.