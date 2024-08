Nog meer problemen in EK-selectie? 'Ruzie tussen Van Aert en Philipsen nog niet bijgelegd'

Neemt bondscoach Sven Vanthourenhout een risico door zowel Jasper Philipsen als Wout van Aert te selecteren voor het EK? Er smeult namelijk nog altijd iets tussen de twee.

Dinsdag maakt bondscoach Sven Vanthourenhout zijn selectie voor het EK wielrennen bekend. Hij heeft heel veel keuze en lijkt die vooral niet zelf te maken. Zo neemt hij Jasper Philipsen, Tim Merlier en Wout van Aert mee.

Tussen Merlier en Philipsen is de relatie al niet best, en daar komt nog eens de relatie tussen Van Aert en Philipsen bij. In de Tour haalde Van Aert stevig uit naar Philipsen voor zijn gedrag in de sprint in de zesde etappe.

Kunnen Van Aert en Philipsen door één deur?

Philipsen bood op Instagram zijn excuses aan, maar tot een persoonlijk gesprek kwam het niet tussen de twee. "Instagram lijkt mij ook niet het juiste medium om je excuses aan te bieden", zei Van Aert toen bij Sporza.

"Dat kan ook persoonlijk. Het had anders gekund", zei Van Aert nog. Volgens HLN zou er dan ook nog altijd iets smeulen tussen Van Aert en Philipsen. Kunnen ze dan wel samen in één ploeg het EK rijden?

Het zal aan bondscoach Sven Vanthourenhout zijn om één team te smeden dat aan hetzelfde zeel trekt op het EK. Kan hij de brokken tussen Van Aert en Philipsen nog op tijd lijmen?