Philipsen en Van der Poel zijn gewaarschuwd: Soudal Quick-Step wil scoren in eigen land

Soudal Quick-Step komt woensdag met een stevig team aan de start van de Renewi Tour. Er wordt onder meer gemikt op ritzeges van Tim Merlier en het klassement met Ilan Van Wilder.

De Renewi Tour is voor veel ploegen een voorbereiding op het Europees kampioenschap van 15 september. Zowat de hele wereldtop van de sprinters zakt deze week af naar België, waardoor we enkele koninklijke sprints krijgen.

Soudal Quick-Step komt met Ayco Bastiaens, Josef Cerny, Yves Lampaert, Tim Merlier, Bert Van Lerberghe, Ilan Van Wilder en Warre Vangheluwe aan de start van de koers. En de ploeg wil natuurlijk scoren.

Ritzeges Merlier, klassement voor Van Wilder

"Ons hoofddoel in deze Renewi Tour is een ritzege met Tim. Hij is een van de meest indrukwekkende renners van dit seizoen. Zijn vorm is goed en heeft een sterke ploeg rond zich die hem kan helpen in de sprints", zegt ploegleider Tom Steels.

Merlier is aan zijn beste seizoen ooit bezig, met al dertien overwinningen. In de Renewi Tour wil Merlier zijn aantal nog wat scherper stellen. Voor het klassement rekent Soudal Quick-Step dan weer op Ilan Van Wilder.

"Hij rijdt deze koers voor het eerst. De tijdrit over 15,4 kilometer en de zware rit naar de Muur zijn bepalend voor het klassement", stelt Steels. "We zijn benieuwd waar hij staat zondag."