Van Aert, Merlier én Philipsen? Vanthourenhout krijgt stevige waarschuwing voor het EK

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakt straks zijn EK-selectie bekend. Het komt er op aan om goede afspraken te maken tussen alle toppers die aan de start zullen staan.

Met heel wat Belgische sprinters is de keuze die bondscoach Sven Vanthourenhout moet maken bijzonder lastig voor het EK. Het lijkt er echter op dat de bondscoach niet wil kiezen en vier sprinters meeneemt.

Zo is het bijna zeker dat Jasper Philipsen, Tim Merlier, Jordi Meeus en Wout van Aert in de selectie zitten. Philipsen en Merlier zullen echt als sprinters uitgespeeld worden, Meeus als lead-out en Van Aert als aanvaller.

Vanthourenhout moet goede afspraken maken

"Het zal erop aankomen om vooraf duidelijkheid te hebben: wie moet mee zijn op welk moment?", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad. Wat met te veel kopmannen kan het wel eens allemaal in de soep lopen.

"In het beste geval is het net onze sterkte dat we zoveel snelle mannen in koers hebben. Het gaat erom goede afspraken te maken", stelt Sergeant duidelijk. "En Sven Vanthourenhout heeft al getoond dat hij dat kan."

Zo heeft hij Van Aert en Evenepoel ook op één lijn gekregen, dat werd op de Spelen nog eens duidelijk. Van Aert controleerde Van der Poel, waardoor Evenepoel later kon aanvallen en het goud pakken.