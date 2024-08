Vanthourenhout wil voorgoed komaf maken met perceptie rond communicatie met Van Aert: "Dat beeld klopt niet"

De perceptie heerst dat Wout van Aert en Sven Vanthourenhout wel héél erg goed overeenkomen. Dat zou zijn effect hebben op de communicatie tussen renner en bondscoach.

Sven Vanthourenhout benadrukt in HLN dat hij af wil van het beeld dat wat Van Aert hem in het oor fluistert meteen invloed heeft op zijn selecties. "Het is niet zo dat Wout maar hoeft te bellen en dat ik hem dan op de lijst zet. Dat beeld klopt niet. Ook aan hem leg ik mijn plan uit. Wout stelt zich altijd heel nederig op tegenover mij."

Er is wel met hem gesproken over het opvallende plan van Vanthourenhout om met 4 snelle mannen naar het EK te gaan. "Ik praat daar altijd open over. Tim Merlier weet dat ik afwijk van mijn visie. Ik heb daar ook met Bert Vanlerberghe over gesproken, met Iljo Keisse, met Wout van Aert. Dat is de sterkte van onze ploeg: geen praatjes verkopen."

Aanwezigheid Van Aert een bonus

De bondscoach beschouwt het dan ook als een bonus dat Van Aert erbij is op dat kampioenschap in eigen land. "Dat wel. Absoluut. Je ziet dat hij zich amuseert in de Vuelta en dat hij in supergoeie doen is." Een Wout van Aert die in orde is, dat is natuurlijk een enorme troef voor elk wielerland. Ook voor het sowieso sterke België.

Er zal weer gestreden moeten worden tegen zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel. Misschien kunnen ze samen de koers maken? Vanthourenhout sluit dat scenario zeker niet uit. "Ik weet niet hoe Mathieu zijn koers gaat rijden, maar het zou best kunnen dat zij bondgenoten worden onderweg en samen de koers hard maken."

Van Aert kan situaties creëren of vermijden

Het grote pluspunt van Van Aert is zo nog een keer aangehaald. "Je kan met Wout veel kanten op. Met hem kan je situaties creëren of vermijden."