Wordt het een doel? Wout van Aert duidelijk nu hij aan de leiding staat in het bergklassement

Wout van Aert bouwde met zijn lange ontsnapping en overwinning een stevige voorsprong uit in het puntenklassement. Maar ook in het bergklassement doet Van Aert plots vooraan mee.

Voor Wout van Aert was het doel van zijn ontsnapping natuurlijk de ritzege. Daar slaagde hij ook in, Van Aert klopte in de sprint de Fransman Quentin Pacher met sprekend gemak. Maar Van Aert deed nog meer zaakjes.

In het puntenklassement bouwde hij zijn voorsprong op eerste achtervolger Kaden Groves uit tot 81 punten, nummer drie Pavel Bittner volgt al op 162 punten. Er moeten al mirakels gebeuren om Van Aert nog uit het groen te rijden.

Bergklassement geen doel voor Van Aert

Van Aert pakte onderweg echter ook 22 punten in het bergklassement, waardoor hij plotseling samen aan de leiding kwam met Adam Yates. Maar wie denkt dat nu plots een doel maakt van de bergtrui, ontneemt Van Aert snel de hoop.

"Het is per ongeluk dat ik meedoe voor de bergtrui", zei Van Aert in zijn flashinterview na zijn zege. "Omdat ik in de kopgroep zat, heb ik waarschijnlijk veel punten gesprokkeld. Mijn hoofddoel blijft gewoon de groene trui. Ik ben totaal niet gefocust op die bergtrui."

De komende tien ritten zijn er nog enorm veel punten te verdienen voor het bergklassement, waardoor Van Aert zeker nog zal zakken in het bergklassement. Van Aert zal dus zeker niet met twee truien naar huis gaan.