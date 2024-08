Wout van Aert meteen met de voeten op de grond gezet na triomf in de Vuelta

Na zijn derde ritzege in de Vuelta deed Wout van Aert beleefde Wout van Aert een rustig dagje in het peloton. Al was het ook van niet beter kunnen.

Op papier was de etappe van woensdag opnieuw een kans voor Wout van Aert op een etappezege. Maar koos voor een dagje in het peloton, maar zag ook concurrent Kaden Groves geen punten pakken voor de groene trui.

Al was het ook van niet beter kunnen bij Van Aert. "Het was niet zo dat ik mijn kans om te winnen aan de andere renners wilde geven, maar ik had er gewoon de benen niet voor", zei Van Aert in zijn flashinterview.

"In het eerste halfuur van de rit had ik het echt heel erg lastig. Ik voelde de inspanningen van de dag voordien", zei Van Aert. "Het was echt aftellen in het peloton." Van Aert bolde als 118de binnen op meer dan 12 minuten.

Nog kansen voor Van Aert in de Vuelta

De komende vier ritten liggen er stevige beklimmingen in de finale, daarin zal Van Aert geen gooi kunnen doen naar de ritzege. Voor zijn groene trui is dat echter geen probleem, want Van Aert heeft een stevige voorsprong.

In de 17de etappe staat er wellicht nog eens een sprint op het programma, ook in de 18de etappe zou er een kans liggen voor Van Aert. Ook in de afsluitende tijdrit kan Van Aert nog eens knallen.