Coach van Wout van Aert geeft de nodige uitleg bij merkwaardige beslissing van zijn pupil

Als coach mag je het soms uitleggen. Na de merkwaardige beslissing van Wout van Aert om niet aan het WK tijdrijden deel te nemen, is er wel wat duiding nodig.

Die komt er ook in Het Laatste Nieuws, zij het in beperkte mate. Het grote nieuws deze ochtend is alvast dat Wout van Aert beslist heeft om niet mee te doen aan het WK tijdrijden. Dit ondanks een derde plaats in de olympische tijdrit en in de eerste tijdrit in de Vuelta. Zijn coach reist ook af naar Madrid voor de volgende tijdrit.

Dat laat zien dat het voor die discipline momenteel menens is. Des te opvallender dat het WK tijdrijden niet aan het programma van Van Aert wordt toegevoegd. "Na de Vuelta zal het tijdrijden bij Wout even uit beeld verdwijnen", bevestigt Mathieu Heijboer. De WK-tijdrit voorbereiden zou trainingstechnisch te moeilijk zijn.

Heijboer op dezelfde lijn als Van Aert

Dat is één van de verklaringen die Van Aert zelf geeft, omdat ook nog trainingen in functie van de wegrit op het EK en WK op het menu staan. Heijboer kan zich daar helemaal in vinden, ook omdat Van Aert heel wat koersdagen in korte tijd heeft afgewerkt. Dat doet hij omdat hij al heel wat koersen heeft moeten missen dit jaar.

Het blijft een feit dat het de voorbije weken een heel stevige periode is geweest met deelname aan de Ronde van Noorwegen, het BK, de Tour, de Olympische Spelen en nu de Vuelta. "Wout heeft na de Vuelta echt even herstel nodig en dan komen die specifieke tijdrittrainingen ongelegen", moet Heijboer ook simpelweg erkennen.

Van Aert focust op wegritten EK en WK

Na de Vuelta dus even rust en dan gaat de focus op de wegritten van de aanstaande kampioenschappen. Wie weet zorgt de tandem Van Aert-Heijboer in Madrid nog voor een laatste kunstukje in het tijdrijden uit 2024.