Wout van Aert doet een belangrijke en enigszins verrassende aankondiging over het WK: "Dat klinkt misschien raar"

Wout van Aert heeft een aankondiging gedaan die een leek misschien wel verrassend zal vinden. Hij past op het WK voor de tijdrit.

Nochtans is Van Aert in het tijdrijden aan een heropleving bezig, met zijn derde plaatsen in de olympische tijdrit en de openingstijdrit in de Vuelta. Ook de afsluitende tijdrit in die Ronde van Spanje in Madrid zal Van Aert nog een keer voluit gaan. Dan zou je hem ook verwachten op het WK tijdrijden. Daar doet hij niet aan mee.

"Na de Vuelta gaat mijn voorkeur uit naar de wegrit op het EK en de wegrit op het WK", legt Van Aert uit bij HLN. "Naar onze mening zou die WK-tijdrit er nog tussenplakken van het goede te veel zijn. Dat klinkt misschien raar, op een periode van drie weken, maar trainingstechnisch is zo’n tijdrit erbij nemen, totaal anders."

Nog veel trainingen op agenda Van Aert

Het heeft er dus mee te maken hoe de kalender in 2024 in mekaar steekt. "Door het gat van drie weken tussen de Vuelta en de WK-wegrit zal ik die periode nog flink moeten trainen en het is te kort dag en het vraagt te veel focus om er dan ook nog de WK-tijdrit bij te nemen." De koersen stapelden zich ook op de voorbije weken.

"Na de Vuelta zal en wil ik mij nog twee keer honderd procent focussen om zo goed mogelijk te zijn. Dat wordt al meer dan voldoende na zo’n zware en volle zomer." Van Aert had eerder bekendgemaakt dat hij zou passen voor het EK tijdrijden in eigen land. "De EK-tijdrit past sowieso niet omdat het al op de woensdag na de Vuelta is."

Van Aert mist tijd om op WK-tijdrit top te zijn

Als Van Aert van start zou gaan, is het om te proberen winnen. "Daar toch starten en op voorhand weten dat ik het zou afleggen tegen Ganna, daar heb ik geen zin in. En ook om op de WK-tijdrit top te zijn, is er na de Vuelta te weinig tijd."