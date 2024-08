Sportdirecteur maakt duidelijk op welk terrein Remco Evenepoel weer vol aan de bak moet

Remco Evenepoel zal nog nagenieten van die prachtige dagen in Parijs, maar de sportdirecteuren van Soudal Quick-Step willen hem ook voor zijn merkenteam weer zien schitteren. Opnieuw tijd om arbeid te leveren.

Dat moet gebeuren in de Tour of Britain, waar Remco Evenepoel volgende week aan de start zal staan. Het ligt al een tijdje vast dat dit zijn eerste wedstrijd na de Olympische Spelen zou zijn. Vooral de passage door Schotland brengt mooie herinneringen met zich mee.

Het zal Evenepoel immers doen denken aan de wereldtitel tijdrijden die hij in Glasgow veroverde. Vanaf 3 september gaat de focus dus weer naar een wegkoers. "We hebben een sterke ploeg voor deze koers", blikt ploegleider Klaas Lodewyck vol vertrouwen vooruit naar de Tour of Britain.

Soudal Quick-Step hoopt in de rittenkoers doorheen het Verenigd Koninkrijk een woordje mee te spreken in de strijd om de eindzege. "De selectie wordt gemaakt in de eerste drie dagen. We gaan zien wat Julian en Remco kunnen op dat heuvelachtige terrein."

Remco Evenepoel mag de aanvaller in zich dus nog eens loslaten, zoals hij dat ook deed in de olympische wegrit. Hij zal hierbij dus bijgestaan worden door Julian Alaphilippe. Aangezien de Fransman er niet bij was in de Tour de France, is het een tijdje geleden dat ze nog samen in ploegverband koersten.

"In de drie dagen daarna lijkt een sprint een grote mogelijkheid", weet Lodewyck. "Daar gaan we kijken of we Paul Magnier in stelling kunnen brengen. Zijn optreden in Plouay was alvast een goed teken. We kijken dus met de vertrouwen uit naar een mooie koersweek."

Ze zullen bij Soudal Quick-Step vooral benieuwd zijn om te ontdekken of Remco Evenepoel de decompressie na de Olympische Spelen heeft kunnen verwerken.