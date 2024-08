Campenaerts genekt door toekomstige ploegmaats in functie van Wout van Aert: "Misschien moet ik dat doen de komende dagen"

In rit 14 in de Vuelta a Espana tussen Estacion De Montana De Manzaneda en Villablino was Victor Campenaerts andermaal een van de meest bedrijvige renners. Tot een echte kans op een ritzege kwam het echter niet.

Victor Campenaerts had er zin in en was uiteindelijk met Xandro Meurisse en nog vier renners een hele tijd op pad. Geen van hen haalde uiteindelijk de slotklim, want in het peloton werd hard koers gemaakt.

Door de renners van Visma - Lease a Bike, nota bene de toekomstige werkgever van Victor Campenaerts. Geen ritzege op die manier voor de Belg, terwijl ook van Aert zelf uiteindelijk naast de ritzege greep.

© photonews

“Ik had deze rit eigenlijk niet aangeduid Het was een klim van ‘maar’ vier procent, maar het waren wel 1.000 hoogtemeters. Dan is het wel makkelijk om te volgen in een grote groep, maar om hier in de vlucht… In dat groepje waarin ik nu zat, zag ik het wel zitten", aldus Campenaerts bij Het Nieuwsblad.

Wout van Aert meenemen in de vlucht?

"Maar dat was dan weer te klein om de sprintersploegen klein te krijgen. Halfweg koers was er een lang stuk in dalende lijn en hebben we een half uur geprobeerd om het peloton onder druk te zetten. Maar Gesink en Affini hebben wel heel flink gereden."

Campenaerts besefte dat zijn toekomstige ploegmaats hem nekten: "Wat zij vandaag deden, wordt volgend jaar mijn job. Robert zei dat hij vanaf dat hij begon te rijden op kop totdat zijn job gedaan was 360 watt gemiddeld heeft gereden, drie uur lang. Dat is echt veel. Misschien moet ik Wout van Aert meenemen in de vlucht ..."