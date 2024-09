Wout van Aert staat vandaag in Vuelta voor een heel moeilijke keuze

Drie ritzeges, groen en de bollen: de Vuelta is voor Wout van Aert nu al een succes. Maar de twee truien heeft hij nog niet binnen.

Het wordt een dagje van keuzes maken voor Wout van Aert, vandaag in de Vuelta. Er staat een fikse bergetappe op het menu, met een aankomst bergop aan maar liefst 24 procent klimpercentage.

“Die nevenklassementen (het puntenklassement en het bergklassement, red.) zijn mooi, maar onze prioriteit is wel ritten winnen. Dat is uiteindelijk het mooiste wat er is, die handen in de lucht kunnen steken”, zei Van Aert eerder al.

Vandaag lijkt een uitgelezen moment om wat rust in te bouwen als hij in de slotweek nog één of twee extra ritzeges wil pakken, maar dan zal hij waarschijnlijk de bergtrui moeten laten voor wat het is.

Er zijn immers 43 punten te verdienen in het bergklassement vandaag, 23 onderweg en 20 op de slotklim. Als hij niet meedoet voor die punten, dan is hij de bollentrui vandaag wellicht kwijt.

Het wordt een moeilijke oefening voor onze landgenoot, om te kiezen of hij vandaag de nodige krachten verspeelt om de bergtrui te houden, of dat hij zich rustig houdt en zo beter kan sprinten voor groen en ritzeges volgende week. Want volgens het spreekwoord is kiezen altijd verliezen...