De twijfel slaat toe: komt Wout van Aert onverwacht aan de start van het EK tijdrijden?

Komt Wout van Aert dan toch aan de start van het EK tijdrijden? Na Remco Evenepoel en Joshua Tarling heeft ook Filippo Ganna afgezegd.

Dat Remco Evenepoel en titelverdediger Joshua Tarling niet aan de start zouden komen van het EK tijdrijden was al even duidelijk. Ook Filippo Ganna, die al zilver en brons pakte op het EK tijdrijden, zegt nu af.

Want het gaat niet goed met de Italiaan. Hij is oververmoeid na de Spelen in Parijs, waar hij brons pakte in de ploegenachtervolging en zilver in de tijdrit. In de Renewi Tour moest Ganna na één etappe opgeven.

Van Aert toch nog op EK tijdrijden?

Zonder Evenepoel, Tarling en Ganna geven de drie grootste favorieten op een medaille verstek. En dat zorgt voor twijfel bij Wout van Aert, die het EK tijdrijden wilde laten schieten om zich volop te focussen op de wegrit.

"Ganna is er dan misschien niet bij, maar je moet natuurlijk nog steeds de rest kloppen... Dat wordt nog steeds moeilijk, omdat die tijdrit al de woensdag na de Vuelta is", zegt Van Aert bij HLN. Van Aert zou twijfelen, ook al ligt de Belgische selectie eigenlijk vast.

Lampaert en Campenaerts mogen België vertegenwoordigen op het EK, maar er zijn vraagtekens. Campenaerts brak in het begin van de Vuelta twee ribben, Lampaert viel in Plouay op zijn rug, eindigde 21ste in de tijdrit van de Renewi Tour, viel zaterdag weer en gaf zondag op.