Nederlandse bondscoach nog meer met de handen in het haar na opgave Mathieu van der Poel

Op 15 september vindt het EK wielrennen plaats in Limburg. Bij Nederland hebben ze heel wat kopzorgen zo'n twee weken voor de start.

Bij België zijn er vraagtekens over Tim Merlier nadat hij in de eerste rit van de Renewi Tour zwaar ten val kwam. Hij moet naast Jasper Philipsen en Wout van Aert een van de speerpunten worden op het EK wielrennen.

Bij Nederland zijn de zorgen nog een stuk groter. Kopmannen Olav Kooij en Mathieu van der Poel reden de Renewi Tour niet uit. Kooij kwam zwaar ten val in de eerste rit, Van der Poel ging uit voorzorg niet van start in de laatste rit.

De wereldkampioen had in de tijdrit met zijn knie tegen zijn stuurt gebotst en had er nog teveel last van om nog verder te koersen. De deelname van Van der Poel aan het EK zou wel niet in gevaar zijn.

Nog meer zorgen bij Nederland

Naast de kopmannen zijn er ook vraagtekens bij Daan Hoole, Mick van Dijke en Thymen Arensman. Ook Hoole en Van Dijke gingen stevig tegen de grond in de Renewi Tour en moesten opgeven, Arensman verdween uit de Vuelta met corona.

Met Mike Teunissen, Oscar Riesebeek, Danny van Poppel en Pascal Eenkhoorn heeft Nederlands bondscoach Koos Moerenhout nog vier fitte renners. Bij de rest is het afwachten of ze het EK wel degelijk gaan halen.