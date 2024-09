Remco Evenepoel onthult échte reden waarom hij afhaakte voor EK tijdrijden in België

Remco Evenepoel komt in de Tour of Britain voor het eerst aan de start sinds Olympische Spelen. Al hebben die Spelen er ook voor gezorgd dat Evenepoel heeft afgehaakt voor het EK tijdrijden.

Dinsdag gaat de Tour of Britain van start, met Remco Evenepoel. De dubbele olympische kampioen nam na de Spelen een weekje vrijaf en begon nadien weer met trainen. Maar toen kwam de weerslag van een drukke zomer.

"Na alle vieringen werd ik wat ziek bij aankomst in Spanje", zegt Evenepoel bij HLN. "Ik was écht goed ziek, waardoor het best moeilijk was om erna weer te trainen. Maar al bij al ben ik goed hersteld", stelt Evenepoel.

Evenepoel past voor EK tijdrijden

Doordat Evenepoel ziek was, was zijn gevoel op training nog niet echt top. Hij besliste dan ook om het EK tijdrijden in eigen land te laten schieten. "Wetende dat het van de Tour of Britain meteen naar het EK zou moeten gaan..."

Het EK tijdrijden in eigen land stond al bij aanvang van het seizoen op de planning, maar Evenepoel heeft het nu toch geschrapt. Dat vindt hij natuurlijk wel jammer, want zo vaak komt het niet voor dat een kampioenschap in België wordt georganiseerd.

Evenepoel wil zich liever beter voorbereiden op het WK eind september in Zürich. "Het is handiger om die dagen in te vullen met specifieke trainingen voor het WK. Want eerlijk, liever een WK-titel erbij dan twee keer derde te worden op een EK."