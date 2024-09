"Hartverscheurend": wielerwereld reageert massaal na opgave Wout van Aert

Wout van Aert was opnieuw op dreef in de Vuelta a Espana. Op de eerste twee bergen van de dag was hij de snelste in de sprint bergop, waardoor hij weer wat steviger in de bergtrui zat. Maar toen sloeg het noodlot toe.

Wout van Aert heeft er al een absoluut rampjaar opzitten, maar in de Vuelta a Espana toonde hij topvorm en heel goede benen. Ook met oog op het EK en WK dat er nog zit aan te komen deed dat het allerbeste vermoeden.

Door de zware valpartij in de afdaling van de tweede beklimming de Collada Llomena moest hij uiteindelijk opgeven. "Doeme, doeme, doeme", aldus José De Cauwer in de liveuitzending op Sporza.

Storm aan reacties op sociale media

"Ik heb niet veel zin meer in de rest van de rit", pikte Renaat Schotte in. Maar de karavaan dendert natuurlijk altijd verder. Op de sociale media zat iedereen ook in zak en as over de valpartij en opgave van Wout van Aert. We kunnen enkel hopen dat de schade meevalt.

Oh man, I think Wout van Aert is out of @lavuelta



That sucks something awful, there are few riders more fun to watch in today's cycling. — Ken Childs (@TheKenChilds) September 3, 2024

Heartbreaking for Wout van Aert with two crashes on stage 16. #LaVuelta24 💔 pic.twitter.com/tRI4W76sHQ — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) September 3, 2024

Wat een godverdomse rotte val die Wout van Aert moest maken door fout voorganger. #lavuelta24 — Hugocrvts (@Hugocoorevits) September 3, 2024