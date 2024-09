Moet bondscoach na crash Merlier kar keren? "Philipsen twee keer slaag gehad, Van Aert staat er alleen voor"

De crash van Tim Merlier in de Renewi Tour schudt de kaarten. De bondscoach zou er goed aan doen om terug te komen op zijn EK-selectie, stelt Jan Bakelants.

De ex-renner vreest in HLN dat een sprint België niet noodzakelijk succes oplevert op het EK. "Het momentum zit bij Jonathan Milan. Ik zeg niet dat hij een betere sprinter is dan Philipsen, maar Jasper heeft vorige week wel twee keer slaag gehad. Met wat Merlier is overkomen, zou ik serieus gaan nadenken over de selectie - het was toch een zware val."

Hen beiden selecteren is sowieso min of meer een gok. "Ik snap de bondscoach dat hij niet kon kiezen tussen Jasper en Tim, die twee verdienden allebei hun selectie, maar ik heb het altijd raar gevonden om twee topsprinters mee te nemen. Hoe gaat dat werken? Heeft het nog zin om Merlier mee te nemen als hij zo geschaafd is?"

Bakelants vindt dat de kaarten herschud zijn

Beter zal hij niet worden van die val aan 60 kilometer per uur. "En als je Merlier thuislaat, moet je ook Bert Vanlerberghe niet meenemen." Het zou wel hard zijn om dat nieuws nu nog te moeten brengen. "De kaarten zijn herschud. Ik weet het, het is nog niet vaak gebeurd dat een bondscoach moet terugkomen op zijn selectie, maar de namen zijn nog niet officieel."

Als het van Bakelants afhangt, wordt het aantal renners van Soudal Quick-Step in de selectie fors gereduceerd. "Als het klopt dat Wout van Aert wil meedoen aan de tijdrit, dan moet Yves Lampaert thuisblijven." Die eerste staat sowieso voor een uitdaging op het EK in Limburg. "Ik ben benieuwd hoe Van Aert de wegrit gaat aanpakken."

Bakelants voorstander tijdrit-deelname Van Aert

Hij zit volgens Bakelants niet in een ideale positie. "De Belgische selectie is echt een apart verhaal: doordat je twee sprinters hebt met elk hun lead-out of treintje staat Van Aert er als aanvaller eigenlijk alleen voor. Anderzijds heb je ook te weinig volk om de koers de hele dag te controleren. Daarom: laat Van Aert ook de tijdrit rijden."