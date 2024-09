Campenaerts onthult plannetje dat hij gesmeed had met Van Aert: "Zo jammer voor Wout"

Geen Wout van Aert meer aan de start van de 17de etappe in de Vuelta. Ook voor Victor Campenaerts balen, want hij wilde aanvallen met Van Aert.

In de 13de etappe van de Vuelta waren Wout van Aert en Victor Campenaerts al eens samen op pad in de Vuelta. Ze vielen toen ook samen aan net voor de slotklim, maar die was voor Campaerts te zwaar. Van Aert werd vijfde.

In de 17de etappe richting Santander zag Campenaerts opnieuw kansen. Midden in de etappe liggen twee beklimmingen van tweede categorie, maar op de top van de laatste beklimming is het nog 70 kilometer vlak.

Campenaerts hoopte op Tour-scenario

"Ik had gehoopt Wout mee in de vlucht te krijgen, net zoals in de Tour", zegt Campenaerts bij HLN. Campenaerts profiteerde toen van de aanwezigheid van Van Aert, omdat iedereen naar hem keek en Van Aert niet alles zelf kon oplossen.

Campenaerts hoopte om dat ook in de 17de etappe in de Vuelta te herhalen, maar zover komt het dus niet. "Hij zei dat hij er op de rustdag over zou nadenken, maar helaas is heel dat plan een maat voor niets. Zo jammer voor Wout."

Toch zal Campenaerts het straks proberen, om dan net als in de Tour weg te rijden met een klein groepje in de finale. In de Tour klopte Campenaerts toen Vercher en Kwiatkowski in de sprint.