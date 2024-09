"Dat is een wereld van verschil": José De Cauwer analyseert na de val van Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De blessures van Wout van Aert vallen uiteindelijk al bij al mee. Een diepe wonde aan de knie, maar geen breuken liet zijn team Visma - Lease a Bike weten. Toch blijft het een beetje afwachten hoelang hij nodig zal hebben om terug te keren.

Geen twee truien vanuit Madrid meenemen naar België en naar het EK in eigen land, maar wel een bezoek moeten brengen aan het ziekenhuis en twijfelachtig zijn voor de volgende races.

Na de val in Dwars door Vlaanderen sloeg het noodlot ook in de Vuelta a Espana toe voor Wout van Aert. Het blijft voorlopig afwachten hoelang hij niet zal kunnen fietsen.

© photonews

En dus ook hoe het zit met de EK- en WK-kansen van Wout van Aert. Het EK vindt eind volgende week (15 september) plaats in ons land, op 29 september is er ook het WK in Zürich.

Ferme domper op de Belgische kansen?

"Een Belgische ploeg met of zonder Wout, dat is een wereld van verschil. Nu heb je nog één troefkaart en kan je op één manier koersen", beseft ook José De Cauwer bij Sporza.

"Wij hebben altijd de luxe gehad van - kijk naar Parijs - Van Aert die Mathieu van der Poel countert. Remco Evenepoel heeft daar perfect gebruik van gemaakt. Wout controleert het klassieke koersgebeuren, Remco gebruikt zijn tijdrit."