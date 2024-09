Kaden Groves komt met klassevolle reactie nadat hij groene trui overneemt van Wout van Aert

Sinds de derde etappe van de Vuelta droeg Wout van Aert de groene trui in de Vuelta. Hij bouwde zijn voorsprong op de Australiër Kaden Groves ook stelselmatig uit, toen hij viel had Van Aert 109 punten voorsprong.

Met nog slechts enkele etappes te gaan en nog weinig mogelijkheden om te scoren voor Groves, was Van Aert al bijna zeker van de groene trui in de Vuelta. Het zou na de Tour van 2022 zijn twee eindwinst in een puntenklassement zijn.

Het mocht dus niet zijn voor Van Aert, die zwaar viel in een afdaling en zo de groene trui moest afstaan aan Groves. De Australiër moest na de etappe op het podium als leider in het puntenklassement, maar deed dat tegen zijn zin.

"Voor de duidelijkheid: dit is niet de manier waarop we het wilden. We wensen Wout vooral een spoedig herstel", klinkt het bij Alpecin-Deceuninck op hun sociale media. Ook Groves zelf had weinig om te vieren.

"Wout had een overtuigende voorsprong en voor de start van de Vuelta wist ik al dat hij meer dan waarschijnlijk groen zou winnen", gaf Groves eerlijk toe. "Dit is een dramatische manier om de groene trui over te nemen."

No top results for our riders in the 16th stage in @lavuelta , although @kaden_groves was expected on the podium afterwards. After the unfortunate abandonment of @WoutvanAert due to a crash, Kaden takes over the green jersey as leader in the points classification.



To be clear… pic.twitter.com/qK8oiT359l