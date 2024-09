Raakt hij klaar voor het EK? Yves Lampaert heeft nieuws voor bondscoach Vanthourenhout

Na zijn zware val in de Vuelta is de tijdrit op het EK in België een uitgesloten zaak voor Wout van Aert. Gelukkig komt Yves Lampaert net op tijd met goed nieuws.

Op woensdag 11 september wordt tussen Heusden-Zolder en Hasselt de EK-tijdrit gereden. Geen Evenepoel en Van Aert en dus selecteerde bondscoach Vanthourenhout Yves Lampaert en Victor Campenaerts.

Toch was er over Lampaert wat twijfel. Hij viel in de Bretagne Classic en bezeerde zijn rug, in de Renewi Tour ging Lampaert opnieuw tegen de grond. Twee keer kon hij een val voor hem niet ontwijken, maar hij zat wel met de gevolgen.

Door het afhaken van Evenepoel, Ganna en Tarling begon Wout van Aert te twijfelen over zijn deelname. Zover komt het dus niet, want na zijn val in de Vuelta is zelfs deelname aan de EK-wegrit onzeker.

Lampaert raakt klaar voor EK tijdrijden

Met Yves Lampaert gaat het wel de goede kant op. Zijn schaafwonden genezen goed en hij kan weer trainen. "Ik zou supergraag het EK rijden. Je rijdt niet veel kampioenschappen in je carrière en dit is in eigen land, dat is toch iets speciaals", zegt Lampaert bij HLN.

"De belangrijkste voorwaarde voor mezelf is dat ik gezond en fit aan de start kan staan." Het ziet er volgens Lampaert steeds beter uit en hij heeft nog een week voor het EK tijdrijden. "Ik ben optimistisch", besluit Lampaert.