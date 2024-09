Devenys haalt fel besproken passage uit carrière boven: "Heb toen wel wat kritiek gekregen"

Dries Devenyns is momenteel aan de slag als ploegleider. Zijn team Soudal-QuickStep betekent ontzettend veel voor hem.

Dries Devenyns moet bij Soudal-QuickStep afscheid nemen van Julian Alaphilippe. Dat zorgt voor een bijzonder vreemd gevoel omdat de twee vaak samen gereden hebben in het verleden.

Hij denkt vooral terug aan de avonden voor de koers. “We bedachten telkens verschillende strategieën en tactieken. Tijdens de Tour van 2019 droeg hij 14 dagen de gele trui”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“‘s Avonds, op de slaapkamer, bespraken we elke keer de tactiek voor de volgende dag. Het maakte ons zenuwachtig. Maar als we de dag nadien alles konden uitvoeren zoals we het hadden besproken, was dat fenomenaal. Onvergetelijk.”

De sterke band tussen de twee werd in 2020 heel erg duidelijk. Devenyns weigerde toen een selectie voor de Belgische ploeg voor het WK in Imola, om niet tegen Alaphilippe te moeten rijden.

“Ik heb toen wel wat kritiek gekregen. Maar als je 364 dagen per jaar intens met iemand samenwerkt, ga je niet op dag 365 tegen hem rijden”, gaat Devenyns verder.

“En het was niet alleen dat. Julian was in de Tour van dat jaar al volop bezig met het WK. Dat was een groot doel. Ik ging er echt niet in zijn weg gaan rijden.”