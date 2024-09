Haalt Wout van Aert het WK? Dan moet aan deze voorwaarden voldaan worden

Dinsdag wordt de Belgische selectie voor het WK voorgesteld. Het is uitkijken of Wout van Aert deel zal uitmaken van de ploeg.

Wout van Aert kwam dinsdag zwaar ten val in de zestiende rit van de Vuelta. Vanuit het ziekenhuis van Santander kwam alvast het geruststellende nieuws dat er geen breuk vastgesteld werden.

Woensdagmiddag vloog onze landgenoot terug naar huis. Het is uitkijken of Van Aert volgende week in de selectie voor het WK opgenomen wordt, eventueel met een vraagteken achter zijn naam.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn er twee voorwaarden waaraan Van Aert moet voldoen om alsnog deel te nemen aan het WK in het Zwitserse Zürich.

Zo moet hij eerst een controle in het ziekenhuis van Herentals ondergaan, om te checken of de diagnose van de Spaanse artsen, dat er geen breuken waren, wel degelijk klopt.

Daarnaast moet Van Aert ook in staat zijn om opnieuw te beginnen trainen. De snijwonde in zijn knie zit op een vervelende plek voor een renner.

Deelname aan het EK is hoe dan ook uitgesloten. Hoe groot de kans is dat hij op het WK van de partij is, is volgens de krant slechts een handvol procenten op dit momenten.