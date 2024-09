Richard Plugge komt met opvallende verklaring voor zware valpartij van Wout van Aert

De valpartij en opgave van Wout van Aert in de Vuelta was een grote schok. CEO Richard Plugge heeft echter een opvallende mening over de val van Van Aert.

De valpartij en daarbij horende opgave in de Vuelta van Wout van Aert zindert twee dagen later nog altijd na. Zeker omdat duidelijk is geworden dat Van Aert de komende weken niet meer in actie zal komen.

"Het is heel verdrietig wat Wout is overkomen", zegt CEO Richard Plugge bij HLN. Zeker omdat Van Aert volgens Plugge opnieuw op topniveau was, met drie ritzeges en en groene trui die zo goed als binnen was.

"En dan gebeurt dit... Op zich gaat het wel met hem, maar hij baalt natuurlijk enorm." Visma-Lease a Bike probeert er voor Van Aert te zijn en heeft er ook vertrouwen in dat Van Aert er weer doorheen komt.

Plugge over val Van Aert

Van Aert kwam te val in een natte afdaling, waar drie jaar geleden ook al gevallen werd. Dat Van Aert viel, daar heeft Plugge nog een opvallende verklaring voor. Misschien is hij wel gevallen doordat hij net zo goed op z’n fiets zit."

Volgens Plugge zou elke andere renner meteen remmen uit schrik, maar probeerde Van Aert nog recht te blijven. "Dat lukte ook, maar toen kwam hij een stuk rots tegen."