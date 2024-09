Bondscoach heeft belangrijk nieuws, ook over Merlier en Philipsen: "Verhaal verandert zonder Wout van Aert"

Het is belangrijk dat de bondscoach na het uitvallen van Wout van Aert de puntjes op de i zet. Over de rolverdeling en of die hetzelfde blijft.

Sven Vanthourenhout laat bij Sporza zijn realisme blijken over de invloed die Wout van Aert kon uitoefenen op de komende kampioenschappen. "Niemand kan zijn plaats innemen en zonder Wout moeten we het koersverhaal anders schrijven. Dat is nu mijn taak, samen met de andere jongens in de selectie", rolt Vanthourenhout de mouwen op.

Als we even vooruit blikken naar het kampioenschap met het meeste weerklank, heeft Vanthourenhout wel een renner in gedachten die de rol van tweede man over kan nemen. "Voor het WK wordt Remco ons speerpunt en kunnen we Maxim van Gils misschien als schaduwkopman gebruiken, ondersteund door een sterke ploeg."

Merlier opnieuw aan het trainen

Voor het EK hoort Tim Merlier tot het trosje kopmannen, maar die was ook gevallen en had moeten opgeven in de Renewi Tour. "Tim is uit die koers gestapt uit voorzorg. Hij heeft enkele hersteldagen ingelast en traint weer goed." Er is dus geen sprake van om na die valpartij Merlier uit de EK-selectie te laten. Jan Bakelants had voorgesteld om dat wel te doen.

Bakelants nam die stelling natuurlijk in nog voor de valpartij en opgave van Wout van Aert in de Vuelta. Als de kaarten al herschud waren na de val van Merlier, dan liggen ze nu nog eens helemaal anders na de crashes van Van Aert. Terwijl er voor het WK nog een vervanger moet aangeduid worden, zal aan de EK-selectie niets meer veranderen.

Rolverdeling voor EK is duidelijk

Tim Merlier en Jasper Philipsen doen zondag allebei mee aan de Cyclassics Hamburg. Kan het verloop van die wedstrijd bepalend zijn om een uitgesproken kopman aan te duiden op het EK? "Neen, helemaal niet. De rolverdeling is duidelijk en die is besproken geweest. Alleen verandert het verhaal zonder Wout."