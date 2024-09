Onvervangbare Wout doet communicatie opvallen: "Evenepoel zal Van Aert missen, ze hadden mekaar gevonden"

Wout van Aert is onvervangbaar en dat mag iedereen geweten hebben. Bij Belgian Cycling spreken ze niet van een 'vervanger van Van Aert' voor het EK en het WK.

Uiteraard moet Sven Vanthourenhout wel een andere renner aanduiden, aangezien Van Aert na zijn crash in de Vuelta niet meer in actie komt in 2024. Zijn onbeschikbaarheid komt hard aan. "Het is moeilijk te aanvaarden als bondscoach, want Wout heeft een enorme meerwaarde op en naast de fiets. Hij is niet te vervangen", zegt Vanthourenhout onomwonden bij Sporza.

Die laatste heeft al laten blijken dat die wel geloofde in de kansen van Van Aert om iets uit te richten op het zware WK-parcours. Zowel op het EK als op het WK konden er zich dus kansen aandienen. "In Limburg moest hij het kopmanschap delen met de sprinters. Zürich zou op de limiet zijn, maar kijk naar Wout in de Vuelta: hij had er tot zijn recht kunnen komen."

Van Aert en Evenepoel groeiden naar elkaar toe

Vanthourenhout weet dat het een zware aderlating is voor de Belgische ploeg dat Van Aert er niet bij zal zijn. "We zullen hem missen." Remco Evenepoel is nu nog meer de uitgesproken kopman voor het WK. "Ook Remco Evenepoel zal Van Aert missen, want ze waren de laatste jaren naar elkaar toegegroeid. Dat hebben we ook gezien op de Spelen."

Inderdaad, het viel in Parijs op hoezeer de band tussen beiden Belgische kleppers de voorbije jaren verbeterd was. "Ze hadden mekaar echt gevonden en dat zal op termijn nog wel het geval zijn, maar het is jammer dat we Wout moeten missen", kan Vanthourenhout alleen maar concluderen. De goede band tussen Evenepoel en Van Aert had op het WK zeker een troef moeten zijn.

Vanthourenhout terug naar de tekentafel

Voor Sven Vanthourenhout is het toch grotendeels een kwestie van terug naar de tekentafel te gaan, nu één van zijn belangrijkste pionnen zal ontbreken.