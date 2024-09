Bakelants ziet moeilijke situatie voor Van der Poel op zowel EK als WK: "Van Aert heeft meer kans in Zürich"

Het is niet omdat je Mathieu van der Poel heet dat het elke keer prijs is. Jan Bakelants denkt dat de Nederlandse klepper op het EK en WK in een moeilijke situatie terechtkomt.

Jan Bakelants vraagt zich in HLN af in welke mate Mathieu van der Poel wakker ligt van een eventuele Europese titel. "Ik weet niet hoe ik hem moet inschatten. Is Mathieu echt geïnteresseerd?" Nochtans is dit kampioenschap misschien één van de laatste kansen om uit te pakken in 2024. "Op papier lijkt het EK de laatste koers van dit jaar waar hij een echt doel van kan maken."

Alleen hebben de Nederlanders het voorbeeld gevolgd van de Belgen: iedereen lijkt uit te gaan van een sprint in Limburg. "Op het eerste gezicht zit Van der Poel in een moeilijke situatie: ook de Nederlandse selectie is rond een sprinter gebouwd, Olav Kooij, en zelf heeft hij zijn knie gestoten in de Renewi Tour. Hij is uit voorzorg afgestapt, maar ik ben zeker dat de ploeg dat goed begeleid heeft."

Van der Poel kan ook de lead-out doen

Dat is dus lang niet de grootste zorg voor Van der Poel. "Over Mathieus gezondheid maak ik me geen zorgen. Je knie stoten is een ander verhaal dan vallen. En raakt hij niet weg, dan kan Van der Poel nog de lead-out doen voor Kooij. Het was dankzij zijn lead-out dat Philipsen toch een rit won in de Renewi Tour."

Bakelants beweert dat het EK op papier het laatste mogelijke doel is voor Van der Poel, maar de algemene teneur is toch dat hij zich vooral voorbereidt op het WK. "Hij zal zeker ook zijn best doen in Zürich, maar het WK is te zwaar voor hem", stelt Bakelants onomwonden. De oud-renner gaat zo in tegen de mening van Koos Moerenhout.

Van Aert kan voordeel halen uit aanwezigheid Evenepoel

"Wout van Aert heeft daar meer kans: hij is een betere klimmer en voor het eerst zou hij een keer voordeel kunnen halen uit de aanwezigheid van Remco Evenepoel. Tot nu toe was het altijd omgekeerd. Maar als Evenepoel en Pogacar naar mekaar kijken, zie ik kansen voor Van Aert. Dat zei ik een jaar geleden al."