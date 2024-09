Groves komt met duidelijke boodschap nadat hij puntentrui wint in Vuelta door opgave van Van Aert

Zondag werd de Vuelta afgesloten met een afsluitende tijdrit. Kaden Groves won het puntenklassement, al had hij daar eigenlijk niet meer op gehoopt tot Wout van Aert ten val kwam.

Wout van Aert reed een dikke Vuelta bij elkaar. Hij had drie ritzeges achter zijn naam, droeg de puntentrui en was leider in het bergklassement toen hij in de slotweek na een valpartij in een afdaling moest opgeven.

Kaden Groves mocht zo de puntentrui overnemen van onze landgenoot. Met twee ritzeges had hij genoeg om dit nevenklassement op zijn naam te schrijven.

De Australiër van Alpecin-Deceuninck had er een totaal ander gevoel bij, zo vertelde hij na afloop van de podiumceremonie. “Het voelt heel anders. Vorig jaar verzamelde ik de punten, maar nu viel Van Aert uit en lag de trui voor het oprapen. Het is een bitterzoete overwinning, maar wel erg leuk om 'm weer te winnen.”

Volgens Groves heeft hij de overwinning te danken aan zijn ploeg. “We hebben er drie weken alles aan gedaan om met deze trui Madrid in te rijden. Het is een eer, want winnen is altijd bijzonder. De Vuelta heeft het goed met me voor, dus ik kom graag nog eens terug.”

In november wil hij zijn programma voor 2025 opstellen, maar nu al liet hij weten dat de kans heel erg groot is dat hij opnieuw in de Vuelta aan de start komt.