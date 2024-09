Kan het nog? José De Cauwer maakt de rekening van Tourdroom van Primoz Roglic

Primoz Roglic won zondag voor de vierde keer de Vuelta. Daarmee wordt hij mederecordhouder in Spanje.

José De Cauwer is best wel fan van Primoz Roglic. “Hij is een apart figuur, hé. Hij heeft heel veel meegemaakt, maar hij is een geweldige renner”, vertelt hij op Sporza. “Ik heb hem weten binnenkomen in de Giro, waar hij Tom Dumoulin bijna klopte in de openingstijdrit in Nederland.”

De Cauwer was meteen gefascineerd door Roglic en ziet welke carrière hij ondertussen bij elkaar heeft gereden, ook al ging dat geregeld met vallen en opstaan. Zeker van valpartijen is de Sloveen niet gespaard gebleven.

Na zijn transfer afgelopen winter lijkt hij op zijn 34ste weer helemaal goed in zijn vel te zitten. Vorig jaar was hij duidelijk niet meer gelukkig bij het toenmalige Jumbo Visma.

“De Tour was een tegenvaller, maar hij wint toch weer een grote ronde: het zijn er niet te veel die hem dat nadoen”, gaat De Cauwer verder. “Vijf grote rondes in totaal gewonnen en dan de manier waarop hij aan wielrennen begonnen is. Het was een gevecht tegen zichzelf en het wielrennen, met het verhaal dat hij een slechte stuurman is.”

Toch blijft er nog een grote droom over en dat is de Tour de France winnen. De Cauwer denkt dat Roglic eerder tevreden zal moeten zijn met een podiumplek. “Dat zou voor hem misschien evenveel betekenen als nog eens een grote ronde winnen. En de Tour winnen zal toch een moeilijk gegeven worden.”